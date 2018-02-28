В Иране ожидают уменьшения количества казней после пересмотра закона о наркотиках

Иран изменил уголовный кодекс и процедуры для повышения их эффективности и обеспечения прав человека подозреваемых.

Министр юстиции Ирана Али Реза Аваи (Ali Reza Avai) считает, что обновленный закон о наркотиках должно привести к уменьшению числа казней в Иране.

С таким заявлением он выступил на форуме в Совете ООН по правам человека, передает агентство Рейтер.

"В контексте борьбы с наркотиками было обновлено законодательство. В результате количество казней, связанных с преступлениями в сфере наркотиков, значительно уменьшится", - сказал министр.

По его словам, Иран изменил уголовный кодекс и процедуры для повышения их эффективности и обеспечения прав человека подозреваемых.

Перед зданием, где проходил форум, около 100 демонстрантов протестовали против присутствия Аваи, который сейчас находится в санационных списках ЕС и Швейцарии из-за его предполагаемой причастности к казни тысячи политических заключенных в Иране в 1988 году. В то время политик занимал должность президента судебной ветви власти в Тегеране.

В прошлом году международная правозащитная организация Amnesty International назвала Иран второй в мире страной по количеству казней, которую по этому показателю опережает только Китай .

Напомним, на прошлой неделе Швеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родине.