Гройсман возглавил комиссию по защите бизнеса от силовиков

Премьер создаст "публичную страницу позора".

Гройсман возглавил комиссию по защите бизнеса от силовиков
Фото: Влад Мусиенко

Кабинет министров создал комиссию по защите бизнеса от давления силовиков во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

"Сегодня создали комиссию, которая будет рассматривать все случаи давления на предпринимателей. Возглавлю ее лично", - написал Гройсман в фейсбуке.

По его словам, работа комиссии будет "абсолютно открытой". В ее состав войдут представители общественности, бизнес-ассоциаций, министры. Представителей силовых ведомств в этом органе не будет. Главные задачи - рассмотрение конкретных случаев давления на бизнес, систематизация всей информации.

"Создам публичную страницу позора, чтобы "популяризировать" таких силовиков и их грязные дела. Украинские правоохранители, займитесь наконец чиновниками-коррупционерами. Не лезьте в бизнес!" - заключил он.

Напомним, в конце прошлого года вступил в силу закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на предприятия, который называют закон "Маски-шоу стоп".


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