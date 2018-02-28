Порошенко посетил в госпитале правоохранителей, пострадавших в драке у Рады

Президент заявил, что потасовку спровоцировали провокаторы.

Порошенко посетил в госпитале правоохранителей, пострадавших в драке у Рады
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко в среду посетил в Центральном госпитале МВД правоохранителей, которые пострадали в драке возле Верховной Рады 27 февраля, и поблагодарил их за работу.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Я всегда вспоминаю 31 августа 2015 года, когда четверо нацгвардейцев на том же месте, на площади Конституции отдали свою жизнь для того, чтобы защитить мир и спокойствие жителей Киева, граждан Украины. Для того, чтобы не допустить развертывания действий провокаторов, так же как это мы видели вчера: впереди стояли молодые ребята из Нацгвардии, провокаторы выступили вперед, полетели камни, были применены металлические дубинки", - сказал Порошенко.

Порошенко заявил, что нападение на сотрудника полиции - тяжкое уголовное преступление и попросил руководителей правоохранительных органов взять под контроль расследование вчерашней драки.

Напомним, стычка возле Рады началась после того, как протестующие попытались зажечь покрышки на площади перед парламентом. Правоохранители начали тушить пожар, что не понравилось активистам, и в результате начались столкновения. Пострадали более десяти правоохранителей, были задержаны 9 самых активных драчунов.


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