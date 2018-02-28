В РФ для участвовавшего в акции Навального школьника попросили 1,5 года колонии

Защита обвиняемого просит назначить ему судебный штраф.

Прокурор Лариса Сергуняева попросил полтора года колонии для школьника Михаила Галяшкина, которого обвиняют нападении на полицейского на несогласованной акции 12 июня 2017 года в Москве.

Об этом сообщает "Медиазона".

По версии прокурора, наказание обвиняемому может быть связано только с реальным лишением свободы, если учесть общественную опасность и характер содеянного. Она также попросила исключить из квалификации обвинения Галяшкина признак применения насилия, не опасного для жизни, оставив только насилие, не опасное для здоровья, сообщает "Интерфакс".

Адвокат Галяшкина Сергей Бадамшин попросил суд прекратить уголовное дело в отношении обвиняемого и назначить ему судебный штраф.

По версии обвинения, подсудимый 12 июня на Тверской улице распылил перцовый газ из баллончика в глаза бойцу Росгвардии, тот получил ожог глаза. На момент задержания Галяшкину было 17 лет. С 16 июня он находится под домашним арестом.

На суде в октябре 2017 года подросток признал вину. Бадамшин тогда говорил, что его подзащитный использовал баллончик рефлекторно для защиты себя и окружающих.

Напомним, 12 июня 2017 года во многих городах РоSSии прошли акции против коррупции по призыву оппозиционного политика Алексея Навального. Власти Москвы акцию на Тверской улице не согласовали. По подсчетам "ОВД-Инфо", в Москве задержали более 800 человек.