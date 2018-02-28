Минздрав попросил Институт сердца объяснить нахождение в нем Крысина

Врачи должны установить, нуждался ли он в госпитализации, или может участвовать в судебных заседаниях.

Минздрав попросил Институт сердца объяснить нахождение в нем Крысина
Фото: Назар Кравченко

Министерство здравоохранения обратилось к директору Института сердца Борису Тодурову с просьбой предоставить разъяснения относительно пребывания в медучреждении Юрия Крысина - фигуранта дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"В последние дни в СМИ распространяется информация, что одна одиозная личность якобы из-за проблем со здоровьем была госпитализирована в детское отделение подчиненного Минздраву заведения здравоохранения. Для выяснения обстоятельств Минздрав обратился к директору ГУ "Институт сердца " Бориса Тодурова с просьбой предоставить объяснения, соответствует ли действительности информация, что в детском отделении Института Сердца находится взрослый пациент, неоднократно судимый и обвиняемый во многих насильственных преступлениях, включая убийство", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в случае, если информация подтвердится, врачи Института сердца должны установить, состояние пациента - действительно ли он нуждался в госпитализации, или, наоборот, состояние его здоровья позволяет участвовать в судебных заседаниях.

"МЗ Украины убеждено, что каждый человек, который действительно нуждается в медицинской помощи, должен получать ее в полном объеме, независимо от каких-либо факторов. Однако, считаем недопустимым использовать пребывание в учреждениях здравоохранения, особенно в детских отделениях, как способ избежать правосудия",- говорится в сообщении.

В Институте сердца пока не комментировали информацию о нахождении в нем Крысина.

Напомним, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором "титушек", которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев".

На днях Крысина нашли в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Ситуация с корью в Украине стабилизировалась, - МинздравСитуация с корью в Украине стабилизировалась, - Минздрав
"Секс-охотница" из расследования Навального попросила политического убежища в США"Секс-охотница" из расследования Навального попросила политического убежища в США
Ректор НМУ им. Богомольца подала в суд на МинздравРектор НМУ им. Богомольца подала в суд на Минздрав
СБУ попросила ввести санкции против РоссотрудничестваСБУ попросила ввести санкции против Россотрудничества
Польская оппозиция представила альтернативный проект скандального закона о Институте нацпамятиПольская оппозиция представила альтернативный проект скандального закона о Институте нацпамяти
Порошенко попросил о допросе по видеосвязи на суде по ЯнуковичуПорошенко попросил о допросе по видеосвязи на суде по Януковичу
Польский закон об Институте нацпамяти не будет действовать до выяснения спорных моментовПольский закон об Институте нацпамяти не будет действовать до выяснения спорных моментов
В Испании для депутата Госдумы фюрера РФ попросили 5,5 тюрьмы по делу о "русской мафии"В Испании для депутата Госдумы фюрера РФ попросили 5,5 тюрьмы по делу о "русской мафии"
Порошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана ХмельницкогоПорошенко попросил польского премьера не оскорблять Богдана Хмельницкого
Порошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТОПорошенко попросил не закрывать для Украины двери в ЕС и НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости