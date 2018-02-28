Минздрав попросил Институт сердца объяснить нахождение в нем Крысина

Врачи должны установить, нуждался ли он в госпитализации, или может участвовать в судебных заседаниях.

Министерство здравоохранения обратилось к директору Института сердца Борису Тодурову с просьбой предоставить разъяснения относительно пребывания в медучреждении Юрия Крысина - фигуранта дела об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"В последние дни в СМИ распространяется информация, что одна одиозная личность якобы из-за проблем со здоровьем была госпитализирована в детское отделение подчиненного Минздраву заведения здравоохранения. Для выяснения обстоятельств Минздрав обратился к директору ГУ "Институт сердца " Бориса Тодурова с просьбой предоставить объяснения, соответствует ли действительности информация, что в детском отделении Института Сердца находится взрослый пациент, неоднократно судимый и обвиняемый во многих насильственных преступлениях, включая убийство", - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что в случае, если информация подтвердится, врачи Института сердца должны установить, состояние пациента - действительно ли он нуждался в госпитализации, или, наоборот, состояние его здоровья позволяет участвовать в судебных заседаниях.

"МЗ Украины убеждено, что каждый человек, который действительно нуждается в медицинской помощи, должен получать ее в полном объеме, независимо от каких-либо факторов. Однако, считаем недопустимым использовать пребывание в учреждениях здравоохранения, особенно в детских отделениях, как способ избежать правосудия",- говорится в сообщении.

В Институте сердца пока не комментировали информацию о нахождении в нем Крысина.

Напомним, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Крысина считают организатором "титушек", которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев".

На днях Крысина нашли в детском отделении врожденных пороков сердца в Институте сердца.