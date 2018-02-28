НМУ им. Богомольца прекратил забастовку

"Мы прекращаем забастовку. Нас услышали".

Национальный медицинский университет имени Богомольца прекратил забастовку, которая началась 26 февраля из-за отстранения ректора Екатерины Амосовой и назначения исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша.

"Мы прекращаем забастовку. Нас услышали. Вчера комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал все наши требования", - говорится в видеообращении студентов НМУ, опубликованном на сайте вуза.

27 февраля члены комитета поддержали предложение об обращении к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой разрешить конфликт, возникший между НМУ и Министерством здравоохранения. Депутаты намерены просить премьера проконтролировать работу комиссии, изучающей возникший конфликт. Они также выступают за отстранение заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского от руководства комиссией и отмену приказа Минздрава об отстранении Амосовой от должности ректора НМУ.

Напомним, 20 февраля Минздрав объявил об отстранении от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерины Амосовой. Также от исполнения должностных обязанностей отстранили директора Центра тестирования Минздрава Ирину Булах. После этого Амосова заявила, что ее отстранение незаконно, так как все время на нее оказывал давление заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Последний якобы требовал расторгнуть соглашение о сотрудничестве Центра тестирования и университета и хотел провести закупку тестирования вне тендера. Сам Линчевский в ответ на обвинения заявил, что единственной причиной устранения Амосовой от обязанностей стало непроведение государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология".

В тот же день в Минздраве объявили о создании специальной комиссии для рассмотрения ситуации. На время ее работы исполнять обязанности ректора Минздрав назначил Михаила Захараша - профессора, который 14 лет возглавлял кафедру хирургии в НМУ. Однако на рабочее место и.о. ректора попасть так и не удалось, поскольку ректорат заблокировали студенты. По словам других студентов, которые не участвовали в блокировании рабочих помещений, вход в ректорат перекрывали представители студенческого парламента НМУ, который "лояльно настроен к администрации университета".

В пятницу, 22 февраля, представители Минздрава созвали проректоров НМУ и повторно объявили об отстранении Амосовой с должности ректора и назначении исполняющим обязанности Захараша.

Вечером 25 февраля на официальном сайте НМУ им. Богомольца появилась информация о начале "всеуниверситетсской бессрочной забастовки". Ее причиной назвали отстранение Амосовой с должности ректора и "блокировки выплаты стипендий и зарплат". Забастовочный комитет расположился в одном из корпусов университета - физико-химическом. Остальные корпусы, кроме тех, где лечатся пациенты, закрыли, обучение в них прекратилось.

В то же время часть студентов университета вышла на пресс-конференцию к журналистам с заявлением о том, что им "навязали забастовку", и просьбой вернуться к учебному процессу. Минздрав в свою очередь призвал студентов и преподавателей не срывать учебный процесс и работать в штатном режиме на время проведения проверки ситуации с непроведением "КРОК 1".