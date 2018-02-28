Джонсон не исключил военных действий против режима Асада

Борис Джонсон

Глава МИДа Великобритании Борис Джонсон подтвердил свою готовность вести военные действия против Сирии.

Такова его реакция на недавние утверждения об использовании химического оружия режимом Башара аль Асада, пишет The Times.

«Если мы знаем, что это произошло, мы можем это продемонстрировать. Если есть предложение о действии, при котором Великобритания может быть полезна, я думаю, мы должны серьезно его рассмотреть», — сказал он.

За последние десять дней режим Асада обстрелял осажденный пригород Дамаска в восточной части Гуты. По данным благотворительной организации «Врачи без границ» в ходе обстрелов были убиты более 600 человек.

Источник: ZN.ua


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