Мальтийский профессор исчез после публикации информации о его связях с кампанией Трампа и РФ.

Мальтийский профессор Джозеф Мифсуд (Joseph Mifsud), который, предположительно, сообщил предвыборному штабу Дональда Трампа о краже личной переписки Хиллари Клинтон, хвастался своей украинской девушке, что дружит с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает BuzzFeed.

По словам украинки по имени Анна, Мифсуд сделал ей предложение в ресторане с видом на Кремль. Впоследствии он, предположительно, сообщил представителю штаба Трампа, что у РоSSии есть "грязь" на Хиллари Клинтон. В октябре прошлого года профессор исчез. Так, биография Мифсуда исчезла из одного из университетов, где он преподавал, он также уволился из другого университета. Его телефонный номер недоступен, на emailы он не отвечает. Его не могут найти ни политики, ни коллеги, ни журналисты, пишет BuzzFeed.

31-летняя украинка Анна, которая утверждает, что мальтиец является отцом ее ребенка, также не знает, где он. Анна, которая попросила идентифицировать ее только по имени, чтобы сохранить анонимность, рассказала, что была уже на седьмом месяце беременности и обручена с Мифсудом, когда он попал в центр внимания международных СМИ . В частности, именно Мифсуд рассказал экс-советнику штаба Трампа Джорджу Пападопулосу (George Papadopoulos), который впоследствии признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР об общении штаба с иностранцами, включая роSSийских граждан, что у РоSSии есть "грязь" на Клинтон.

Вскоре после этого мальтийский профессор прекратил любые контакты с Анной, в том числе телефонные звонки и сообщения в WhatsApp. Молчание продолжилось даже через шесть недель после того, как родилась, как утверждает Анна, его дочь. "Он никогда не помогал мне. Только разговоры и обещания", - рассказала она.

Отмечается, что BuzzFeed News впервые связался с Анной в октябре, однако тогда она отказалась говорить, заявив, что ее отношения с Мифсудом - ее личное дело. Впоследствии она рассказала профессору, что BuzzFeed пытался поговорить с ней, а тот - в своем последнем сообщении, адресованном женщине - попросил ее не говорить с журналистами. Однако теперь, почувствовав себя обманутой, Анна изменила свое решение, предоставив изданию полную историю переписки пары в WhatsApp, а также десятки фотографий, сделанных в Украине и РоSSии. В результате выяснилось, что Мифсуд утверждал, что ужинал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Он сказал: "У меня ужин с Лавровым сегодня. Лавров - мой друг. Лавров то, Лавров то. Он даже показал мне фотографию с Лавровым", - рассказала Анна.

В МИД РФ не ответили на просьбу прокомментировать эту информацию.

В сообщения WhatsApp от апреля 2017 года Мифсуд говорил Анне, что находится в Саудовской Аравии, где в то же время находился Дональд Трамп, а затем в Италии, на саммите "Большой семерки" (G7).

Сам Мифсуд на звонки и emailы BuzzFeed с просьбами о комментариях не отвечает, равно как и на сообщения в WhatsApp и Signal. Несколько членов его семьи, коллег и друзей по Facebook также не реагируют на просьбы о комментариях. При этом в интервью итальянской газете La Repubblica, опубликованном в ноябре прошлого года, Мифсуд признал, что встречался с Пападопулосом "три или четыре раза", и что налаживал связи между "официальными и неофициальными источниками", однако отрицал какие-либо правонарушения со своей стороны.

Анна рассказала BuzzFeed, что впервые встретила Мифсуда приблизительно четыре года назад в Большом театре в Москве. Он приблизился к ней, когда она делала "селфи" и предложил ей сделать фотографию. После этого они немного поговорили и он пригласил ее на ужин. Через несколько месяцев они вновь встретились в Москве, а "затем он приехал в Украину", чтобы "отпраздновать день рождения моей племянницы". В течение следующих трех лет мальтиец посещал Украину около 10 раз. "Он приезаж, чтбы отпраздновать Новый год, дни рождения, (рождение) ребенка моей сестры. Он знал всю мою семью. Когда мы что-то праздновали, он приезжал. У нас были хорошие отношения", - рассказала украинка.

По ее словам, в конце октября 2015 года он сделал ей предложение в ресторане с видом на Кремль, когда они праздновали день рождения ее сестры. "У нас был план жить в Риме. Мы говорили об этом, но только говорили, - рассказала Анна. - Он говорил мне, чт хочет ребенка со мной, что хочет семью со мной". В 2016 году пара на несколько месяцев разорвала отношения и Мифсуд через email-сообщение попросил женщину вернуть ему кольцо и женские сумочки, в том числе от Chanel, купленную во время их совместной поездки в Рим весной 2015 года. По словам Анны, в гстиницу в итальянской столице к нему "постоянно приходили люди".

Как следует из WhatsApp-переписки, Мифсуд часто делился с ней новостями и ссылками на события, к которым он был причастен, а также рассказывал ей о своей профессорской работе в ныне прекратившей существование Лондоской академии дипломатии (London Academy of Diplomacy). Вместе с тем, по словам Анны, он просил ее удалять фотографии в Facebook, на которых его можно увидеть с алкоголем. "Потому что я важный человек", - пояснил мальтиец. Он также потребовал, чтобы она удалила из друзей всех, с кем она не знакома лично.

По словам Анны, последняя ее встреча с Мифсудом прошла в апреле 2017 года в Киеве . Он рассказал ей, что его недавно допрашивало ФБР в США о "связах, которые он установил между людьми в Британии и РоSSии". "Он сказал, что его телефон, вероятно, прослушивается", - отметила украинка.

В середине мая, приблизительно через месяц после отъезда Мифсуда, Анна узнала о своей беременности. А полтора месяца назад она родила дочь. По ее словам, узнав о ее беременности, Мифсуд сказал, что очень хочет увидеть ее и пообещал посетить ее в ближайшее время, но так и не сделал этого, ссылаясь, в числе прочего, на проблемы со здоровьем. Несмотря на изначально проявленный в сообщених энтузиазм относительно будущего ребенка, в последние месяцы беременности Мифсуд перестал отвечать на телефонные звонки, однако продолжал переписку в WhatsApp. При этом он утверждал, что находится в больнице или что у него проблемы с сердцем, но обещал прилететь к ней как только ему дадут "зеленый свет".

В однмо из сообщений Анна обвинила Мифсуда в том, что он не выполняет данное ей обещание о помощи. Он ответил, что не может вспомнить никаких обещаний и по-прежнему болен. Кроме того, он написал, что они проведут ДНК-тест, чтобы проверить, что ребенок действительно от него.

На следующий день после того, как Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР, было опубликовано ранее упомянутое интервью Мифсуда для La Repubblica, в котором он признал, что он является профессормо из судебных документов, согласно которым, по версии следователей, именно мальтиец рассказал Пападопулосу о том, что у русских есть "грязь" на Клинтон. После этого Мифсуд прекратил переписку с Анной в WhatsApp. Украинка заявила, чтобы была крайне удивлена, так как думала, что он действительно болен.

"Я злюсь на себя. Я не видела, какой он на самом деле! - написала она в Facebook в прошлом месяцк. - Джозеф только обещал мне... много обещал".

Незадолго до рождения ребенка Анна напомнила Мифсуду о том, что они не виделись месяцами. В ответ 57-летний профессор, в одном из своих последних сообщений к Анне, сказал, что либо она даст ему возможность выздороветь, либо им придется разойтись.