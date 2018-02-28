МИД фюрера РФ заявил о попытках очернить сотрудничество РоSSии и Аргентины с помощью "кокаинового дела"

Заявления о причастности МИД РФ к наркотрафику замглавы ведомства назвал "злонамеренными домыслами".

МИД РФ заявил о попытках очернить сотрудничество РоSSии и Аргентины с помощью "кокаинового дела"
Сергей Рябков

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подробности "кокаинового дела" изобретают люди, которые целенаправленно очерняют сотрудничество РоSSии и Аргентины.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Изобретением и изготовлением всех подробностей, которая обрастает эта ситуация, занимаются люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывания небылиц - по большому счету целенаправленную работу по очернению продуктивного и во многом беспрецедентного сотрудничества, которые сделало возможным раскрытие обстоятельств этого резонансного дела", - сказал Рябков (цитата по РИА Новости).

Заявления о причастности МИД РФ к наркотрафику замглавы ведомства назвал "злонамеренными домыслами", передает ТАСС.

"В частности, (не имеют отношения к реальности) все спекуляции о том, что якобы происходило в начале оперативной работы аргентинских коллег и лишь потом роSSийская сторона подключилась. Все это с точностью до наоборот осуществлялось", - заявил также Рябков (цитата по "Интерфаксу").

Напомним, ранее стало известно, что в декабре 2016 года в школе при роSSийском посольстве в Буэнос-Айресе нашли 12 чемоданов с 389 кг кокаина. Из сообщений следовало, что о находке аргентинским полицейским сообщил посол Виктор Коронелли. Кокаин заменили мукой, чемоданы позволили вывезти в РоSSию, где в результате совместной операции задержали подозреваемых, собиравшихся забрать этот груз. МИД РФ и ФСБ заявили, что это была совместная операция правоохранительных органов по пресечению канала наркотрафика.

МИД РФ также отрицал любую причастность роSSийских дипломатов к переброске наркотиков, хотя признал вовлеченность в схму бывшего технического сотрудника посольства в Аргентине.

РБК со ссылкой на фото полиции Аргентины и данные сайтов, отслеживающих авиаперелеты, сообщил, что, судя по бортовому номеру, чемоданы с заменившей кокаин мукой доставил в РоSSию "Ил-96" специального летного отряда "РоSSия". Этот авиапарк перевозит первых лиц государства, он находится в ведении Управления делами президента. В Управлении отвергли возможность перевозки этим самолетом и предположили, что СМИ использовали сфальсифицированные снимки лайнера и бортового номера. В полиции Аргентины подтвердили подлинность снимков.

Как сообщалось ранее сегодня, в аэропорту Буэнос-Айреса задержали россиянина с 3,5 кг кокаина в чемодане.


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