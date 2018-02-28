Янукович вызвал своих адвокатов в РоSSию, судебное заседание по делу о госизмене отложено

Сегодня должен был состояться допрос свидетеля защиты.

?Янукович вызвал своих адвокатов в РоSSию, судебное заседание по делу о госизмене отложено
Фото: criminal-advocat.com/

Оболонский районный суд Киева отложил заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича, которое должно было состояться 28 февраля, в связи с неявкой адвокатов экс-президента.

Такое решение объявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"В суд поступило заявление об уважительности причин неявки и переноса судебного рассмотрения. Сторона защиты указывает, что 23 февраля они получили поручение обвиняемого Януковича обеспечить прибытие адвокатов не позже 26 февраля по месту фактического пребывания Януковича. К данному заявлению приложено поручение Януковича Виктора Федоровича, который указывает, что в связи с необходимостью безотлагательного предоставления ему адвокатской помощи он просит адвокатов прибыть по месту его текущего пребывания", - рассказал он прокурорам.

Сторона обвинения заявила, что эти действия направлены на срыв судебного заседания и предложила назначить Януковичу бесплатного государственного защитника.

Девятко в ответ сказал, что это уже восьмое судебное заседание, которое приходится отменять из-за действий стороны защиты. Тем не менее, суд посчитал преждевременным обращение в Центр бесплатной правовой помощи и объявил перерыв в судебном заседании до 10:00 6 марта.

Напомним, что 28 февраля должен был давать показания первый свидетель защиты Януковича - бывший начальник киевской СБУ Александр Щеголев, который находится в СИЗО по делу о штурме Майдана.

Также стоит отметить, что 2 марта в Москве состоится пресс-конференция Виктора Януковича, на которой он будет рассказывать о "новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями".


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