Сотрудникам военной базы США стало плохо после вскрытия подозрительного письма

Три человека госпитализированы.

Сотрудникам военной базы США стало плохо после вскрытия подозрительного письма
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Фото: Испания по-русски

В США в здании американской военной базы в округе Арлингтон под Вашингтоном, где работают морские пехотинцы и гражданские лица, 11 человек почувствовали себя плохо после вскрытия подозрительного письма.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на пожарную службу.

У нескольких человек после вскрытия появились симптомы жжения на руках и лице, у одного было кровотечение из носа. Трое были доставлены в местную больницу, они находятся в стабильном состоянии.

"Персонал предпринял немедленные превентивные меры, эвакуируя людей из здания", - сообщил представитель пресс-службы морской пехоты майор Брайан Блок.

Напомним, 22 февраля в Великобритании принц Гарри и его невеста получили конверт с белым порошком, который оказался безвредным.

Ранее в феврале в помещения ряда иностранных посольств в Москве неизвестные прислали конверты с подозрительным порошком. Впоследствии выяснилось, что в отправленных конвертах нашли письма от имени депутата Госдумы РФ.


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