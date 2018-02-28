Под Радой задержали однопартийцев Саакашвили, - Геращенко

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По информации правоохранительных органов, среди задержанных граждан после столкновений, которые произошли под Верховной Радой, есть и активисты политсилы «Движение новых сил».

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

«По мнению сотрудников полиции, которые регулярно отслеживают массовые акции, часть задержанных, которые непосредственно занимались силовыми действиями, участвовали и в силовых действиях на митингах «Движения новых сил» Саакашвили», — сказал Геращенко.


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