Под Радой задержали однопартийцев Саакашвили, - Геращенко

По информации правоохранительных органов, среди задержанных граждан после столкновений, которые произошли под Верховной Радой, есть и активисты политсилы «Движение новых сил».

Об этом сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа .

«По мнению сотрудников полиции, которые регулярно отслеживают массовые акции, часть задержанных, которые непосредственно занимались силовыми действиями, участвовали и в силовых действиях на митингах «Движения новых сил» Саакашвили», — сказал Геращенко.