За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики обстреливали позиции ВСУ, под огонь также попал населенный пункт.

За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левін

За прошедшие сутки боевики совершили семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате один военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.

"Агрессор применил минометы, запрещены Минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту", - отмечается в сообщении.

На Луганском направлении боевики активизировались на Светлодарской дуге. В этом районе роSSийско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по позициям военных у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров.

Вблизи Луганского и Троицкого припеняли 120-мм минометы, а у Новоалександровки обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82-мм и гранатометов.

В вечернее время террористы также выпустили не менее 15 мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел в темное время, его последствия пока неизвестны. Военнослужащие выясняют, есть ли разрушенные здания и жертвы среди гражданского населения.

На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в промзоне оккупированного Донецка наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 танков и более 30 единиц бронированной техники.


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