За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий
Боевики обстреливали позиции ВСУ, под огонь также попал населенный пункт.
За прошедшие сутки боевики совершили семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате один военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр антитеррористической операции в Фейсбуке.
"Агрессор применил минометы, запрещены Минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту", - отмечается в сообщении.
На Луганском направлении боевики активизировались на Светлодарской дуге. В этом районе роSSийско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по позициям военных у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров.
Вблизи Луганского и Троицкого припеняли 120-мм минометы, а у Новоалександровки обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 82-мм и гранатометов.
В вечернее время террористы также выпустили не менее 15 мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Поскольку обстрел произошел в темное время, его последствия пока неизвестны. Военнослужащие выясняют, есть ли разрушенные здания и жертвы среди гражданского населения.
На Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, в промзоне оккупированного Донецка наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 танков и более 30 единиц бронированной техники.
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Политика
28.02.2018 11:42