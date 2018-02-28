Янукович даст пресс-конференцию в Москве 2 марта

"Четвертый президент Украины" расскажет "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане".

Бывший президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, в пятницу, 2 марта даст пресс-конференцию в Москве.

В анонсе ТАСС о мероприятии в участием "четвертого президента Украины" указано, что Янукович расскажет "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями".