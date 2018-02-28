Янукович даст пресс-конференцию в Москве 2 марта

"Четвертый президент Украины" расскажет "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане".

Янукович даст пресс-конференцию в Москве 2 марта
Фото: focus.ua

Бывший президент Виктор Янукович, обвиняемый в государственной измене, в пятницу, 2 марта даст пресс-конференцию в Москве.

В анонсе ТАСС о мероприятии в участием "четвертого президента Украины" указано, что Янукович расскажет "о новых доказательствах причастности представителей нынешней украинской власти к расстрелу протестующих на Майдане, а также судебном процессе, инициированном киевскими властями".

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева 28 февраля начнет допрашивать свидетелей защиты Виктора Януковича. Первым показания даст бывший начальник киевской СБУ Александр Щеголев. Бывший министр иностранных дел Леонид Кожара и авиадиспетчер Андрей Чертков прибудут в суд 1 марта.


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