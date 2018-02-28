Поджог офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде был инспирирован спецслужбами РФ, - Москаль

Взрыв у офиса культурного центра венгров в Ужгороде был организован роSSийскими спецслужбами, заявил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Об этом сообщила его пресс-служба.

«Поджог офиса Общества венгерской культуры в Ужгороде был инспирирован роSSийскими спецслужбами – лично у меня в этом нет никаких сомнений. Федеральная служба безопасности неоднократно устраивала в Закарпатье провокации. Это и «эпический» план «Шатун», и указатели с провокационными надписями на венгерском языке, и попытка подрыва памятника венграм на Верецком перевале, и, наконец, поджог офиса Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 4 февраля, который совершили граждане Польши , члены радикальной пророSSийской организации «Фаланга», – заявил он.

Как считает Москаль, цель таких спецопераций – расшатать ситуацию на межэтнической почве и спровоцировать в Закарпатье «донбасский» сценарий.

«В связи с этим меня удивляет слабая реакция наших правоохранительных и силовых структур. В этот понедельник на оперативном совещании я публично предупредил руководство силовиков о возможных провокациях и поручил Национальной полиции взять под усиленную охрану ряд объектов, в том числе офис Общества венгерской культуры. В результате офис таки подожгли, а преступники спокойно ушли с места происшествия», – подчеркнул он.

Глава Закарпатской ОГА назвал работу правоохранителей «провальной» и обратился к центральному руководству с просьбой дать оценку их «бездеятельности».

«Как председатель облгосадминистрации заявляю, что подобные провокации под эгидой роSSийских спецслужб не будут иметь никаких последствий для добрососедских отношений украинцев, венгров и представителей других национальностей, проживающих в Закарпатье в мире и согласии», – добавил чиновник.