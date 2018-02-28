Порошенко назначил судей КС по квоте президента

Судьями КС стали Головатый и Лемак.

Порошенко назначил судей КС по квоте президента
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко назначил судьями Конституционного Суда Сергея Головатого и Василия Лемака, подписав соответствующие указы №№45 и 46 от 27 февраля.

Сергей Головатый был министром юстиции в 1995-1997 годах (назначен указом Президента Леонида Кучмы) и 2005-2006 годах (указом Президента Виктора Ющенко), также был депутатом Верховной Рады II-VI созывов (в том числе от фракций Блока Юлии Тимошенко, Блока "Наша Украина" и Партии регионов).

Также Головатого недавно избрали вице-президентом подкомиссии Венецианской комиссии.

Василий Лемак - заведующий кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета Ужгородского национального университета с 2004 года. В 1993 году окончил исторический факультет Ужгородского государственного университета (ныне - Ужгородский национальный университет), в 1997г. - юридический факультет этого же университета. В 2003 году защитил диссертацию и получил ученую степень доктора юридических наук.

В КС вакантными остались две должности судей по квоте парламента.

Как сообщалось, 18 декабря конкурсная комиссия по отбору претендентов на должность судей Конституционного Суда по квоте Порошенко внесла на его рассмотрение шесть кандидатов, из которых он должен выбрать двух для назначения.

Напомним, 21 февраля главой Конституционного Суда избрали Станислава Шевчука.


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