Сенцов остается в колонии в Лабытнанги, - сестра
В адресованном в колонию письме был неправильно указан год рождения украинца.
Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов остается в колонии в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области.
Об этом в фейсбуке написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.
"По информации надежного источника, Олег находится все там же, в ИК-8 в Лабытнанги. Выяснилось, что в письме был неправильно указан год рождения", - написала она.
Ранее сегодня Каплан сообщила, что Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги. К такому выводу она пришла, ссылаясь на ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В нем было указано, что письмо Сенцову в колонии "не может быть доставлено, так как получатель не содержится в данном учреждении".
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27.02.2018 17:42