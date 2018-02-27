Сенцов остается в колонии в Лабытнанги, - сестра

В адресованном в колонию письме был неправильно указан год рождения украинца.

Сенцов остается в колонии в Лабытнанги, - сестра
Фото: twitter.com/poroshenko

Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов остается в колонии в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе Тюменской области.

Об этом в фейсбуке написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"По информации надежного источника, Олег находится все там же, в ИК-8 в Лабытнанги. Выяснилось, что в письме был неправильно указан год рождения", - написала она.

Ранее сегодня Каплан сообщила, что Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги. К такому выводу она пришла, ссылаясь на ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В нем было указано, что письмо Сенцову в колонии "не может быть доставлено, так как получатель не содержится в данном учреждении".


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