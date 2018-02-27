В Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова

РоSSийское посольство в США получило адрес: 1 Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова, дом 1).

В третью годовщину убийства Бориса Немцова в Вашингтоне появилась площадь, названная именем роSSийского оппозиционера.

Фото: Голос Америки

Торжественная церемония присвоения имени Бориса Немцова площади перед зданием посольства РФ состоялась 27 февраля. В ней принимали участие вдова Немцова Раиса и дочь Жанна, передает Немецкая волна.

Жанна Немцова в интервью изданию прокомментировала решение городских властей присвоить имя Немцова именно площади перед посольством.

"Я думаю, их логика была такова, что Борис Немцов был роSSийским политиком. РоSSии стоит гордиться тем, что Борис Немцов был государственным деятелем и политиком, который хотел видеть РоSSию более процветающей, европейской, демократической", - заявила она.

Сегодня в Вашингтоне откроют площадь имени Бориса Немцова - прямо перед посольством РФ. По мнению дочери политика, это потому, чтобы РоSSия не переставала гордиться таким политическим деятелем, как Немцов pic.twitter.com/HFh384AsNl

— DW (на русском) (@dw_russian) 27 лютого 2018 р.

Первоначально предложение назвать одну из площадей Вашингтона именем Немцова выдвинул в 2016 году сенатор-республиканец от штата Флорида Марк Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом роSSийское посольство в США получит адрес: 1 Boris Nemtsov Plaza (площадь Бориса Немцова, дом 1). В начале января горсовет Вашингтона единогласно одобрил законопроект о переименовании. Борис Немцов был убит выстрелами в спину в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля в Москве. Исполнители этого преступления были приговорены роSSийским судом к длительным срокам тюремного заключения, но заказчики убийства оппозиционера так и не были установлены.

Голос Америки сообщает, что официальные лица РФ восприняли новый адрес своего посольства в столице США с раздражением. В частности, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в январе этого года заявил по поводу наименования площади в Вашингтоне в честь Бориса Немцова: "Грубое, жесткое, сделанное в пику нам, хотя это дело американских властей, но они думали, что они тем самым нас заденут".


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