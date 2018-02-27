ОБСЕ зафиксировала 28 танков и более 30 единиц бронетехники в промзоне Донецка

В северной части Амвросиевки также заметили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

ОБСЕ зафиксировала 28 танков и более 30 единиц бронетехники в промзоне Донецка
Фото: Макс Требухов

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 танков и более 30 единиц бронированной техники в промышленной зоне Донецка.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба антитеррористической операции.

"По информации СММ ОБСЕ, в промышленной зоне города Донецка наблюдателями миссии был подтвержден факт расположения 28 танков, и более 30 единиц бронированной техники другого назначения", - говорится в сообщении.

Кроме того, по предварительной информации, в юго-западной части Славяносербска (Луганская область) обнаружено расположение 3 танков (Т-64), а в северной части Амвросиевки (Донецкая область) - реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как явное пренебрежение главарями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" положениями Женевской конвенции, нормами международного права, "минских договоренностей" о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - отмечается в сообщении.

СЦКК подчеркивает, что такие действия со стороны боевиков создают опасность для жизни и здоровья мирных граждан, препятствуют нормальному функционированию предприятий и инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее волонтеры сообщили о сербских снайперах на Бахмутской трассе.


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