ОБСЕ зафиксировала 28 танков и более 30 единиц бронетехники в промзоне Донецка
В северной части Амвросиевки также заметили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на Донбассе (СЦКК) заявляет, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 28 танков и более 30 единиц бронированной техники в промышленной зоне Донецка.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-центр штаба антитеррористической операции.
"По информации СММ ОБСЕ, в промышленной зоне города Донецка наблюдателями миссии был подтвержден факт расположения 28 танков, и более 30 единиц бронированной техники другого назначения", - говорится в сообщении.
Кроме того, по предварительной информации, в юго-западной части Славяносербска (Луганская область) обнаружено расположение 3 танков (Т-64), а в северной части Амвросиевки (Донецкая область) - реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное, как явное пренебрежение главарями самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики" положениями Женевской конвенции, нормами международного права, "минских договоренностей" о запрете размещения (применения) в населенных пунктах тяжелого вооружения и техники", - отмечается в сообщении.
СЦКК подчеркивает, что такие действия со стороны боевиков создают опасность для жизни и здоровья мирных граждан, препятствуют нормальному функционированию предприятий и инфраструктуры Донбасса.
Напомним, ранее волонтеры сообщили о сербских снайперах на Бахмутской трассе.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
27.02.2018 17:37