Казахским министрам запретили говорить на русском языке на работе
Многие казахи не владеют родным языком достаточно хорошо.
В Казахстане вступил в силу запрет говорить на русском языке на заседаниях Кабинета министров.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев свободно владеет обоими языками.
Многие казахи, включительно с несколькими высокопоставленными должностными лицами, не владеют казахским языком достаточно хорошо и поэтому предпочитают говорить на русском.
Напомним, 20 февраля президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы.
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