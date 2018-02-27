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Казахским министрам запретили говорить на русском языке на работе Многие казахи не владеют родным языком достаточно хорошо. Фото: gazeta.kz В Казахстане вступил в силу запрет говорить на русском языке на заседаниях Кабинета министров. Об этом сообщает агентство Рейтер. Отмечается, что сам президент Казахстана Нурсултан Назарбаев свободно владеет обоими языками. Многие казахи, включительно с несколькими высокопоставленными должностными лицами, не владеют казахским языком достаточно хорошо и поэтому предпочитают говорить на русском. Напомним, 20 февраля президент Казахстана утвердил новый алфавит на основе латиницы.

LB.ua

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