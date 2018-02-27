С начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
В результате обстрелов никто из бойцов АТО не пострадал.
С начала суток на Донбассе зафиксировано пять обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из бойцов не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня наблюдалась дальнейшая активность роSSийско-оккупационных войск. В частности, агрессор продолжал применять минометы различных калибров.
На Луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское. Из минометов калибра 82-мм обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Троицкого.
По укреппунктам защитников Новоалександровки захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Напомним, ранее волонтеры сообщили, что в районе 31-го блокпоста на Бахмутской трассе появилась группа сербских снайперов.
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