С начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

В результате обстрелов никто из бойцов АТО не пострадал.

?С начала суток на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня
Фото: Макс Левін

С начала суток на Донбассе зафиксировано пять обстрелов позиций украинских военнослужащих со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из бойцов не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня наблюдалась дальнейшая активность роSSийско-оккупационных войск. В частности, агрессор продолжал применять минометы различных калибров.

На Луганском направлении боевики вели огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское. Из минометов калибра 82-мм обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Троицкого.

По укреппунктам защитников Новоалександровки захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее волонтеры сообщили, что в районе 31-го блокпоста на Бахмутской трассе появилась группа сербских снайперов.


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