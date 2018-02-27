Коллегия Минкульта отклонила рекомендации по патриотическому кино в их нынешней редакции

Решено доработать проект рекомендаций с участием профессионалов киноиндустрии.

Коллегия Минкульта отклонила рекомендации по патриотическому кино в их нынешней редакции
Заседание коллегии Минкульта, 27.02.2018
Фото: LB.ua

В Министерстве культуры прошло заседание коллегии, где рассматривался проект рекомендаций относительно того, что считать патриотическим кино.

Как сообщает корреспондент LB.ua, в результате обсуждений коллегия приняла решение отклонить проект в его нынешней редакции и доработать его, консультируясь с профессионалами киноиндустрии - в частности, профильными ассоциациями.

Все присутствовавшие проголосовали "за", кроме Александра Ройтбурда, который воздержался. Художник считает, что не нужны критерии оценки патриотичности и что этими рекомендациями Минкульт приближает культуру к пропагандистскому обслуживанию власти.

При этом члены коллегии выражали сомнение относительно разделения суммы на кино между двумя органами управления и недоумевали, почему в формулировке проекта звучат телефильмы. Первая замминистра культуры Светлана Фоменко, возглавлявшая заседание, отметила, что Минкульт выполняет закон о государственном бюджете на 2018 год и, соответственно, должен прописать порядок использования средств. Без формулировки, что такое патриотическое кино, этого сделать нельзя.

Глава Госкино Филипп Ильенко, который тоже является членом коллегии, заявил, что все фильмы, поддержанные Госкино, являются патриотическим. "Премьера фильма Марыси Никитюк "Когда падают деревья" на Берлинале - это патриотично. Нельзя рассматривать предлагаемые критерии без процедуры отбора кинопроектов и формирования экспертной комиссии", - добавил он.

Представитель киноиндустрии, продюсер Дмитрий Суханов заявил, что из-за недофинансирования Госкино (напомним, изначально ожидалось, что оно получит 1 млрд грн на 2018 год, затем деньги разделили - прим.) срываются ко-продукционные договоренности с международными партнерами.

Напомним, что министерство культуры будет распоряжаться 500 млн грн, выделенными в бюджете на "кино патриотической направленности". В связи с этим решено создать отдельную экспертную комиссию, которая будет принимать решение о выделении денег на тот или иной проект.


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