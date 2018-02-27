Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги в РФ

В дежурной части колонии отказались дать информацию о месте нахождения украинца.

Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов отсутствует в исправительной колонии Лабытнанги, в которой он содержался.

Об этом сообщила в Фейсбуке написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)", - написала она.

В дежурной части колонии отказались дать информацию о месте нахождения Сенцова.