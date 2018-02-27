Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги в РФ

В дежурной части колонии отказались дать информацию о месте нахождения украинца.

Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги в РФ

Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов отсутствует в исправительной колонии Лабытнанги, в которой он содержался.

Об этом сообщила в Фейсбуке написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)", - написала она.

В дежурной части колонии отказались дать информацию о месте нахождения Сенцова.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина готова обменять осужденных роSSийских военнослужащих на журналиста "Укринформ" Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова, арестованных в РФ.


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