Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги в РФ
В дежурной части колонии отказались дать информацию о месте нахождения украинца.
Осужденный в РоSSии украинский режиссер Олег Сенцов отсутствует в исправительной колонии Лабытнанги, в которой он содержался.
Об этом сообщила в Фейсбуке написала его двоюродная сестра Наталья Каплан.
"Появилась информация, что Олега Сенцова нет в ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)", - написала она.
В дежурной части колонии отказались дать информацию о месте нахождения Сенцова.
Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил о том, что Украина готова обменять осужденных роSSийских военнослужащих на журналиста "Укринформ" Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова, арестованных в РФ.
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27.02.2018 15:29