В Киеве при получении взятки задержан чиновник Дарницкой РГА

Госслужащий ежемесячно требовал по 2 тыс гривен за непринятие мер по демонтажу МАФов.

В Киеве при получении взятки задержан чиновник Дарницкой РГА
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Во вторник, 27 февраля, в Киеве на взяточничестве поймали работника Дарницкой районной госадминсртации, который работал в отделе контроля за благоустройством и охраны окружающей среды.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Операцию по задержанию провели Киевская местная прокуратура №6 совместно со Службой безопасности и Нацполицией . Как выяснилось, госслужащий ежемесячно требовал от предпринимателя по 2 тыс гривен за непринятие мер по демонтажу МАФов, которые размещались на территории столицы.

Чиновника задержали во время получения им второй части оговоренной суммы взятки, а именно - 6 тыс. гривен.

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Сведения о совершенное правонарушение внесены в Единый реестр по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, киевские власти пообещали демонтировать незаконные МАФы без погромов.


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