Ректор НМУ им. Богомольца подала в суд на Минздрав

"Ее отстранили незаконно. Мы подали жалобы везде, куда только можно".

?Ректор НМУ им. Богомольца подала в суд на Минздрав
Катерина Амосова
Фото: hromadske.ua

Ректор Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерина Амосова подала в суд с требование отменить приказ Министерства здравоохранения об отстранении с должности.

Об этом сообщил Українським Новинам ее адвокат Валентин Гвоздий.

"Ее отстранили незаконно, не имея на то полномочий. Мы подали жалобы везде, куда только можно", - сказал он. Например, также было подано обращение в Кабинет Министров, в нем представители Амосовой жалуются на действия исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. "Посмотрим, каким будет ответ правительства в среду", - добавил адвокат.

Юрист считает, что так как Амосова была избрана ректором студентами и трудовым коллективом, то и отстранять или увольнять его уполномочены только они, а не Минздрав.

Напомним, 20 февраля Минздрав объявил об отстранении от обязанностей ректора НМУ им. Богомольца Екатерины Амосовой. Также от исполнения должностных обязанностей отстранили директора Центра тестирования Минздрава Ирину Булах. После этого Амосова заявила, что ее отстранение незаконно, так как все время на нее оказывал давление заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Последний якобы требовал расторгнуть соглашение о сотрудничестве Центра тестирования и университета и хотел провести закупку тестирования вне тендера. Сам Линчевский в ответ на обвинения заявил, что единственной причиной устранения Амосовой от обязанностей стало непроведение государственного экзамена "КРОК 1. Стоматология".

В тот же день в Минздраве объявили о создании специальной комиссии для рассмотрения ситуации. На время ее работы исполнять обязанности ректора Минздрав назначил Михаила Захараша - профессора, который 14 лет возглавлял кафедру хирургии в НМУ. Однако на рабочее место и.о. ректора попасть так и не удалось, поскольку ректорат заблокировали студенты. По словам других студентов, которые не участвовали в блокировании рабочих помещений, вход в ректорат перекрывали представители студенческого парламента НМУ, который "лояльно настроен к администрации университета".

В пятницу, 22 февраля, представители Минздрава созвали проректоров НМУ и повторно объявили об отстранении Амосовой с должности ректора и назначении исполняющим обязанности Захараша.

Вечером 25 февраля на официальном сайте НМУ им. Богомольца появилась информация о начале "всеуниверситетсской бессрочной забастовки". Ее причиной назвали отстранение Амосовой с должности ректора и "блокировки выплаты стипендий и зарплат". Забастовочный комитет расположился в одном из корпусов университета - физико-химическом. Остальные корпусы, кроме тех, где лечатся пациенты, закрыли, обучение в них прекратилось.

В то же время часть студентов университета вышла на пресс-конференцию к журналистам с заявлением о том, что им "навязали забастовку", и просьбой вернуться к учебному процессу. Минздрав в свою очередь призвал студентов и преподавателей не срывать учебный процесс и работать в штатном режиме на время проведения проверки ситуации с непроведением "КРОК 1".


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