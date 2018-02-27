Алла Лесько ушла с поста члена ВСП

Член ВСП переходит в Верховный Суд

Алла Лесько ушла с поста члена ВСП
Фото: LB.ua

Высший совет правосудия уволил с поста члена ВСП Аллу Лесько по собственному желанию. Об этом сообщается на странице ВСП в Facebook.

Как сообщается, глава ВСП поблагодарил Лесько за работу на должности члена ВСП.

Лесько пояснила, что оставалась на должности члена ВСП, "пока в состав ВСП не будет возможности выбрать новых членов".

"С принятием Закона Украины "О Высшем совете правосудия" порядок формирования ВСП предполагает наличие в ее составе десяти членов, избранных съездом судей Украины. 5 марта 2018 года начнет свою работу ХV очередной съезд судей Украины, поэтому вместо меня судьи имеют возможность выбрать другого члена ВСП", - написала она в Facebook.

Напомним, 10 ноября 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Аллу Лесько судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который начал работу 15 декабря 2017 года.

5-7 марта в Киеве состоится съезд судей, во время которого судьи планируют избрать членов Высшего совета правосудия и Высший квалификационной комиссии судьей.


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