Алла Лесько ушла с поста члена ВСП

Член ВСП переходит в Верховный Суд

Высший совет правосудия уволил с поста члена ВСП Аллу Лесько по собственному желанию. Об этом сообщается на странице ВСП в Facebook.

Как сообщается, глава ВСП поблагодарил Лесько за работу на должности члена ВСП.

Лесько пояснила, что оставалась на должности члена ВСП, "пока в состав ВСП не будет возможности выбрать новых членов".

"С принятием Закона Украины "О Высшем совете правосудия" порядок формирования ВСП предполагает наличие в ее составе десяти членов, избранных съездом судей Украины. 5 марта 2018 года начнет свою работу ХV очередной съезд судей Украины, поэтому вместо меня судьи имеют возможность выбрать другого члена ВСП", - написала она в Facebook.

Напомним, 10 ноября 2017 года Президент Петр Порошенко назначил Аллу Лесько судьей Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, который начал работу 15 декабря 2017 года.