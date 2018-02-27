Полторак обсудил возможность привлечения Сил обороны Финляндии к миссии ООН на Донбассе

"В этом вопросе Украина имеет собственные принципиальные позиции".

Полторак обсудил возможность привлечения Сил обороны Финляндии к миссии ООН на Донбассе
Степан Полторак в Финляндии
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Степан Полторак в ходе официального визита в Финляндию обсудил возможность привлечения Сил обороны этой страны к миротворческой миссии ООН на Донбассе, если будет принято соответствующее решение о формировании и применения такого контингента.

Об этом он заявил после встречи с главой оборонного ведомства Финляндии Юсси Ниинистё, сообщается на сайте Минобороны

"В этом вопросе Украина имеет собственные принципиальные позиции. Прежде всего, такая миссия должна работать в соответствии с существующими правилами и нормами международного права на всей оккупированной территории, а не только на линии соприкосновения сторон", - заявил Полторак.

Он также подчеркнул, что с оккупированной территории необходимо обязательно вывести все незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РоSSийской Федерации.

"Неконтролируемый нами участок роSSийско-украинской границы должен перейти под контроль миротворческой миссии ООН, как и районы отвода тяжелого вооружения и техники. Мы категорически против участия в этой миссии представителей РоSSийской Федерации, потому что не может агрессор и миротворец сочетаться в одном лице, - добавил Полторак.

Напомним, в феврале 2018 года появился доклад Института Хадсона, подготовленный по просьбе бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена и касающийся возможного формата миротворческой миссии для Донбасса. Он предполагает, что в Украину направят около 20 тыс. миротворцев и 4 тыс. полицейских, которые возьмут всю территорию ОРДЛО, включительно с госграницей.

Участниками миссии могут быть миротворцы из стран, не входящих в НАТО, приемлемые как для Украины, так и для РоSSии. Например, из Беларуси, Казахстана, Монголии, Австрии, Финляндии, Швеции, Португалии, Греции, Аргентины, Бразилии, Чили.

Некоторые страны уже высказали готовность принять участие в такой миссии. В частности, президент Беларуси Александр Лукашенко тоже заявил, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами. В украинском МИДе сразу же отвергли эту идею.


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