По данным СМИ, компания Пригожина с 2016 года вела переговоры с сирийским правительством.

Компания, связанная с роSSийским олигархом Евгением Пригожиным (известен как "повар Путина") заключила нефтяной контракт с Сирией.

Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на издание The Веll.

Речь идет о компании "Европолис", которая с 2016 года вела переговоры с сирийским правительством об освобождении, охране и разработке нефтяных месторождений в этой стране.

Издание отмечает, что с этим соглашением может быть связано столкновение 7 февраля наемников ЧВК "Вагнера" с войсками международной коалиции во главе с США . Тогда, по разным данным, погибло от десятка до нескольких сотен россиян.

Отмечается, что у разведки США есть подтверждение, что за атакой роSSийской частной военной компании "Вагнер" на силы союзников США в Сирии стоит приближенный к Путину Пригожин.

По данным The Washington Post, за несколько недель до и после столкновения Пригожин находился в тесном контакте с Кремлем и сирийскими чиновниками. Он, в частности, согласовывал нападение с одной стороны с министром в роSSийском правительстве, а с другой - с режимом Асада.