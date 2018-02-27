Послы "Большой семерки" призвали назначить главу НБУ

G7 надеется, что центробанк будет независим.

Послы "Большой семерки" призвали назначить главу НБУ
Фото: Юлія БерезовськаПрес-центр НБУ

Послы стран "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призывают Верховную Раду к скорейшему назначению главы Национального банка.

Об этом говорится в заявлении послов, обнародованном в твиттере канадского председательства группы поддержки послов "Большой семерки" .

"Мы призываем к безотлагательному процессу избрания главы НБУ, который способен проводить независимую политику банка", - говорится в заявлении.

По мнению послов, назначение главы НБУ имеет решающее значение для сохранения институционной целостности центрального банка.

Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, послы считают, что сильное и независимое руководство центробанка является необходимым условием поддержки экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал фракции и группы завершить политические консультации, чтобы парламент 1 марта рассмотрел вопрос назначения нового главы Национального банка.

Президент Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с должности главы НБУ и назначить на эту должность Якова Смолия.


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