Послы "Большой семерки" призвали назначить главу НБУ
G7 надеется, что центробанк будет независим.
Послы стран "Большой семерки" (G7: США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) призывают Верховную Раду к скорейшему назначению главы Национального банка.
Об этом говорится в заявлении послов, обнародованном в твиттере канадского председательства группы поддержки послов "Большой семерки" .
"Мы призываем к безотлагательному процессу избрания главы НБУ, который способен проводить независимую политику банка", - говорится в заявлении.
По мнению послов, назначение главы НБУ имеет решающее значение для сохранения институционной целостности центрального банка.
Учитывая важную роль, которую Национальный банк играет в поддержке макроэкономической стабильности, послы считают, что сильное и независимое руководство центробанка является необходимым условием поддержки экономического роста, привлечения инвестиций и повышения уровня жизни всех украинцев.
Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал фракции и группы завершить политические консультации, чтобы парламент 1 марта рассмотрел вопрос назначения нового главы Национального банка.
Президент Петр Порошенко предложил Раде уволить Валерию Гонтареву с должности главы НБУ и назначить на эту должность Якова Смолия.
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