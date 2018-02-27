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Порошенко в среду даст пресс-конференцию Общение президента с журналистами начнется в 15:00. Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию 28 февраля, сообщается на сайте главы государства. "В среду, 28 февраля в 15:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении. Пресс-конференция будет посвящена теме "Вызовы-2018". Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал". Напомним, предыдущая пресс-конференция Порошенко состоялась 14 мая 2017 года.

LB.ua

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