Порошенко в среду даст пресс-конференцию
Общение президента с журналистами начнется в 15:00.
Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию 28 февраля, сообщается на сайте главы государства.
"В среду, 28 февраля в 15:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении.
Пресс-конференция будет посвящена теме "Вызовы-2018".
Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".
Напомним, предыдущая пресс-конференция Порошенко состоялась 14 мая 2017 года.
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