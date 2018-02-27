Порошенко в среду даст пресс-конференцию

Общение президента с журналистами начнется в 15:00.

Порошенко в среду даст пресс-конференцию

Президент Петр Порошенко проведет пресс-конференцию 28 февраля, сообщается на сайте главы государства.

"В среду, 28 февраля в 15:00 состоится пресс-конференция Президента Украины Петра Порошенко", - сказано в сообщении.

Пресс-конференция будет посвящена теме "Вызовы-2018".

Мероприятие состоится в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал".

Напомним, предыдущая пресс-конференция Порошенко состоялась 14 мая 2017 года.


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