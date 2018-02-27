МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгров
Петер Сийярто заявил, что Украина должна обуздать экстремистов.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал в ведомство посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья.
Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.
Сийярто при этом заявил, что в Украине набирают силу "экстремистские политические идеи", свидетельством чего он назвал принятие нового закона об образовании.
По словам главы венгерского МИДа, если Украина всерьез рассчитывает вступить в ЕС и НАТО, "она должна уметь контролировать экстремистов".
Правительство Венгрии обязалось оплатить ремонт помещения, в котором произошел пожар.
Напомним, в ночь на вторник в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.
Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания Союза закарпатских венгров, который произошел 4 февраля в Ужгороде, могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".
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