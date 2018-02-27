МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгров

Петер Сийярто заявил, что Украина должна обуздать экстремистов.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал в ведомство посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья.

Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.

Сийярто при этом заявил, что в Украине набирают силу "экстремистские политические идеи", свидетельством чего он назвал принятие нового закона об образовании.

По словам главы венгерского МИДа, если Украина всерьез рассчитывает вступить в ЕС и НАТО, "она должна уметь контролировать экстремистов".

Правительство Венгрии обязалось оплатить ремонт помещения, в котором произошел пожар.

Напомним, в ночь на вторник в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.