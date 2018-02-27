МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгров

Петер Сийярто заявил, что Украина должна обуздать экстремистов.

МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгров
Фото: news2000.com.ua

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал в ведомство посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья.

Об этом сообщается на сайте правительства Венгрии.

Сийярто при этом заявил, что в Украине набирают силу "экстремистские политические идеи", свидетельством чего он назвал принятие нового закона об образовании.

По словам главы венгерского МИДа, если Украина всерьез рассчитывает вступить в ЕС и НАТО, "она должна уметь контролировать экстремистов".

Правительство Венгрии обязалось оплатить ремонт помещения, в котором произошел пожар.

Напомним, в ночь на вторник в ужгородском офисе Общества венгерской культуры Закарпатья произошел пожар. Огонь уничтожил мебель и часть имущества на площади 25 квадратных метров. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 194 УК - "умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

4 февраля в Ужгороде в офис Общества венгерской культуры бросили бутылку с зажигательной смесью. Сразу после этого правительство Венгрии обратилось к ОБСЕ с просьбой защитить закарпатских венгров.

Сотрудники полиции Закарпатской области установили, что к поджогу здания Союза закарпатских венгров, который произошел 4 февраля в Ужгороде, могут быть причастны граждане Польши Адриан Марглевский из Кракова и Томаш Рафал Шимковяк из Быдгоща. Марглевский и Шимковяк имеют отношение к польской праворадикальной организации "Фаланга".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
Ассоциация киноиндустрии Украины призвала Минкульт не вредить украинскому кино (документ)Ассоциация киноиндустрии Украины призвала Минкульт не вредить украинскому кино (документ)
Боевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танкаБоевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танка
Польский министр насчитала 2 млн мигрантов из УкраиныПольский министр насчитала 2 млн мигрантов из Украины
В Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагамиВ Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагами
Киев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в АнкареКиев благодарен Турции за позицию по Крыму, - посол Украины в Анкаре
Экс-канцлер Австрии подтвердил лоббирование интересов Украины за деньги в 2012-2013 годахЭкс-канцлер Австрии подтвердил лоббирование интересов Украины за деньги в 2012-2013 годах
Президент Мексики отменил визит в США из-за того, что Трамп "потерял контроль"Президент Мексики отменил визит в США из-за того, что Трамп "потерял контроль"
В Петербурге задержали активиста с флагом УкраиныВ Петербурге задержали активиста с флагом Украины
Футуролог дал три альтернативы будущего УкраиныФутуролог дал три альтернативы будущего Украины
РоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - ЮщенкоРоSSия ведет против Украины уже 24-ю войну, - Ющенко
Последние новости
Подгружаем последние новости