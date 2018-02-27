Госдеп США призвал РоSSию наказать всех причастных к убийству Немцова

"Мы призываем роSSийское правительство отстаивать свои обязательства по защите всеобщих прав человека".

Госдеп США призвал РоSSию наказать всех причастных к убийству Немцова
Борис Немцов
Фото: Сергей Нужненко

Госдепартамент США в годовщину смерти роSSийскогоо политика Бориса Немцова призвал правительство РоSSии наказать всех причастных к его убийству.

Об этом сообщается на сайте Госдепартамента.

В Госдепе отметили, что Немцов был "ведущей фигурой демократического движения" РоSSии, который "посвятил свою жизнь служению обществу", чтобы сделать свою страну "более процветающей и свободной".

Statement by @statedeptspox on the third anniversary of the murder of Boris Nemtsov. https://t.co/Si6UXdJm0v pic.twitter.com/OQ38iB059t

— Department of State (@StateDept) February 26, 2018

"Мы чтим память Бориса Немцова, его жизни и его труда, и мы вновь призываем роSSийское правительство отстаивать свои обязательства по защите всеобщих прав человека, включая свободу выражения мнения, свободы на мирные собрания и свободу на создание ассоциаций", - следует из заявления.

В сообщении также говорится, что память о Немцове вдохновляет "русский и другие народы по всему миру" участвовать "в трудной, иногда опасной борьбе за справедливую, демократическую и ответственную власть".

Ранее, 25 февраля, по всей РоSSии прошли акции памяти Бориса Немцова. Согласно подсчетам движения "Белый счетчик", число участников марша в Москве составило 7,6 тыс. человек. МВД в свою очередь насчитало 4,5 тыс. участников.

Напомним, что в январе городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за переименование площади перед посольством РоSSии в честь Немцова. Решение вступит в силу к 27 февраля. А ранее в феврале мэрия Москвы разрешила установить памятную доску политику на доме, где он жил.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. В июле 2017 года пяти фигурантам дела вынесли обвинительные приговоры - они получили от 11 до 20 лет колонии. Семья Немцова продолжает считать преступление нераскрытым.


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