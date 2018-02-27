НАБУ поймало разыскиваемого фигуранта дела Мартыненко

Экс-руководитель подразделения "Энергоатома" задержан в "Борисполе".

НАБУ поймало разыскиваемого фигуранта дела Мартыненко
Фото: 112.ua

Национальное антикоррупционное бюро задержало находившегося в розыске бывшего руководителя подразделения Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" по делу экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко.

Об этом сообщается на сайте бюро.

"22 февраля 2017 в аэропорту "Борисполь" задержали бывшего руководителя обособленного подразделения "Энергоатома", подозреваемого в нанесении ущерба ГП "НАЭК "Энергоатом". В течение последних трех месяцев этот человек находился в розыске", - сказано в нем

По версии следствия, подозреваемый выступал представителем компании Bradcrest Investments SA (Панама), единственным владельцем (бенефициаром) которой является Мартыненко.

Подозреваемый лично договаривался с представителями Skoda SA относительно размеров перечислений "откатов" и подписывал документы, которые стали основанием для перечисления средств на расчетные счета панамской компании.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу НАБУ арестованы 3,2 млн швейцарских франков (86,4 млн грн).

Задержанному избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

На него также возложена обязанность носить средство электронного контроля и сдать паспорта.

Напомним, что расследование по факту завладения 6,4 млн евро "Энергоатома" детективы НАБУ начали в декабре 2015 года. В ноябре 2017 это дело было объединено с расследованием фактов завладения средствами ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" в размере 17,28 млн долларов.

Сейчас в объединенном уголовном производстве о подозрении сообщено 11 лицам, из которых четыре находятся в розыске. Среди подозреваемых - действующие руководители ГП "ВостГОК", государственного концерна "Ядерное топливо", НАК "Нафтогаз Украины", ПАО "Объединенная горно-химическая компания" и структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

9 января Мартыненко и его защитникам открыли доступ к материалам уголовного производства. После этого дело направят в суд.


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