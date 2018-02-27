Ассоциация киноиндустрии Украины призвала Минкульт не вредить украинскому кино (документ)

Кинопрофессионалы написали обращение по поводу 500 млн грн на патриотические сериалы.

Ассоциация киноиндустрии Украины написала обращение к министру культуры и главе коллегии Минкульта Евгению Нищуку.

В документе Ассоциация высказывает беспокойство относительно ситуации, сложившейся вокруг финансирования украинского кино в 2018 году.

В обращении отмечается, что у Минкульта нет разработанной структуры и механизма по отбору качественных кинопроектов; что в рамках конкурсных отборов при Госкино действует секция фильмов патриотического направления; что существует дефицит средств, выделенных на создание национальных фильмов, выигравших питчинг. Такая ситуация, согласно документу, "ставит под угрозу производство фильмов, особенно в ко-продукции с другими странами". "Такое развитие событий сделает невозможным популяризацию сотрудинчества с Украиной", – говорится в обращении.

Ассоциация киноиндустрии Украины также призвала Минкульт не совершать действий, которые могут навредить развитию одной из наиболее перспективных отечественных отраслей.

Фото: Ассоциация киноиндустрии Украины
Фото: Ассоциация киноиндустрии Украины

Ассоциацию киноиндустрии основали в конце 2016 года, туда входят украинские кинокомпании, ее возглавляет продюсер Владимир Яценко ("Дикое поле").

Напомним, 27 февраля в министерстве культуры должно пройти заседание коллегии, на котором обсудят рекомендации по оценке патриотических телефильмов, сериалов и анимации, которые будут финансироваться за счет государственного бюджета. В Минкульте отмечают, что будут разрабатывать прозрачные механизмы по распределению денег на "кино патриотического направления".


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