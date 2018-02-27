Боевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танка
Одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками.
Два танка боевиков вышли из строя на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противник потерял два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей танков одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками", - говорится в сообщении.
По данным штаба АТО, боевики входили в состав так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты.
Ранее штаб АТО показал последствия обстрела поселка Подлесное Попяснянского района Луганской области.
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