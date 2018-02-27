Боевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танка

Одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками.

Боевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танка
Архивное фото
Фото: www.#facebook#.com/aleksej.gerasimow

Два танка боевиков вышли из строя на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противник потерял два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей танков одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками", - говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, боевики входили в состав так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты.

Ранее штаб АТО показал последствия обстрела поселка Подлесное Попяснянского района Луганской области.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законовХрам Гроба Господня в Иерусалиме закрыли в знак протеста против израильских законов
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"Посол Евросоюза: вам лгут о законе "Покупай украинское"
Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окнеЖителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне
Блок рекламы


Похожие новости
МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгровМИД Венгрии вызвал посла Украины из-за пожара в ужгородском офисе союза венгров
В Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагамиВ Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагами
Президент Мексики отменил визит в США из-за того, что Трамп "потерял контроль"Президент Мексики отменил визит в США из-за того, что Трамп "потерял контроль"
Боевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерииБоевики обстреляли Луганское и Подлесное из тяжелой артиллерии
Швеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии из-за роSSийской агрессииШвеция планирует удвоить оборонный бюджет и численность армии из-за роSSийской агрессии
Командир воинской части задержан в Хмельницкой области за взяткиКомандир воинской части задержан в Хмельницкой области за взятки
Суд отложил отстранение Труханова на 27 февраля из-за проблем с компьютеромСуд отложил отстранение Труханова на 27 февраля из-за проблем с компьютером
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеБоевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Суд досрочно прекратил допрос Порошенко из-за вопросов, не касающихся уголовного делаСуд досрочно прекратил допрос Порошенко из-за вопросов, не касающихся уголовного дела
Оборонный сектор РоSSии потерял $3 млрд из-за санкций, - Госдеп СШАОборонный сектор РоSSии потерял $3 млрд из-за санкций, - Госдеп США
Последние новости
Подгружаем последние новости