Боевики из-за небрежности на учениях в Донецкой области потеряли два танка

Одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками.

Два танка боевиков вышли из строя на полигоне в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"По информации разведки штаба АТО, во время практических занятий на полигоне "Приморский" противник потерял два танка Т-72. Вследствие безответственного отношения и личной небрежности механиков-водителей танков одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками", - говорится в сообщении.

По данным штаба АТО, боевики входили в состав так называемого 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты.

Ранее штаб АТО показал последствия обстрела поселка Подлесное Попяснянского района Луганской области.