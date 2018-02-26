НАБУ расследует незаконное обогащение нардепа Рабиновича

Депутат не указал расходы на проживание в электронной декларации.

НАБУ расследует незаконное обогащение нардепа Рабиновича
Фото: Макс Требухов

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту незаконного обогащения депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича (фракция "Оппозиционный блок") и внесения им недостоверных данных в электронную декларацию. Расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин, обнародовавший соответствующие документы.

Согласно опубликованному им ответу САП, расследование начато 17 января по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.3 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

По фабуле дела, Рабинович не отметил в декларации за 2015-2016 годы право пользования домом и земельным участком под ним в Козине Обуховского района Киевской области, в котором проживал в 2015-2016 годах, не указал расходы и договора, связанные с арендой дома и земли, а также страховые вклады.

Кроме того, Рабинович получил в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами, с дальнейшей их передачей в качестве арендной платы за дом и землю под ним.


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