Луценко рассказал о делах Дейдея, Лозового, Довгого и "Мультика"

А также Новинского и Добкина.

Специализированна антикоррупционная прокуратура готовит представление по статье 368 (незаконное обогащение) против двух народных депутатов - Андрея Лозового и Евгения Дейдея. Об этом в интервью LB.ua рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Кроме того, он раскрыл подробности нового уголовного дела против Олеся Довгого. Первое дело, напомним, САП закрыла из-за того, что исчерпала возможности доказать вину.

"Мы открыли фактовое дело (против Довгого - ред.), которое будет касаться не одного кооператива и незаконно выделенных ему средств, а всех событий на той сессии Киевсовета. Сессия была уникальная, о ней вообще не сообщали, а это обязанность. Депутаты голосовали втемную. Мы будем давать более широкую оценку. Потому что в столице исчезают сотни и тысячи гектаров заповедной земли, а виновных нет. Я с этим не согласен", - рассказал Луценко.

Отвечая на вопрос, почему до сих пор не направлено в суд дело Вадима Новинского, хотя это анонсировалось еще месяц назад, генпрокурор указал на необходимость проведения еще одной экспертизы.

"По делу Новинского завершается последняя экспертиза ... Я не руковожу экспертизой. Эксперт делает тогда, когда делает. Экспертиза в этом деле завершается. И как только она будет завершена, мы подготовим обвинительный акт, передадим в суд", - отметил чиновник.

По той же причине - из-за затягивая экспертизы - нет продвижения и в деле экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина, говорит генпрокурор.

"К сожалению, много земель было украдено - экспертизы затягиваются. Закон запрещает мне делать подозрения, тем более обвинительный акт, без точно рассчитанной суммы убытков. Поэтому на данный момент завершаются экспертизы, рассчитывают сумму убытков, вероятно, вызванных действиями господина Добкина. Как только эта экспертиза пройдет, завершится следствие. Дальше - обвинительный акт. Суд", - добавляет он.

Прокомментировал Юрий Луценко и дело резонансное дело - николаевского «Мультики» (руководителя местной ОПГ Михаила Титова).

"Мне прислали сообщение, что младший партнер «Мультика» переарестован. Жду с нетерпение решения по самому «Мультику». В любом случае в течение следующих двух месяцев мы завершим следствие и предъявим материалы на ознакомление. Далее - суд.

Из доклада и следователей, и прокуроров собрано достаточно доказательств, указывающих на вину в совершении особо тяжких преступлений всеми членами организованной группировки. Кроме того, в Николаеве произошло еще одно резонансное дело - задержание депутата городского совета, который имеет яркую политическую принадлежность, по подозрению в серийном совершении коррупционных преступлений, - господин Копейка, если не ошибаюсь. Бывшего члена Партии регионов, ныне - «Оппоблока». Хотя партия здесь не принципиально важна. Я уверен, что у нас хорошая доказательная база. Единственная проблема, а, может, счастье, что кое-кто хочет, чтобы после задержания немедленно была тюрьма. Но так бывает только в тоталитарных странах. После задержания должно быть следствие, а потом, к сожалению, долгий суд", - резюмировал генпрокурор.