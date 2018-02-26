МИД Польши: кризиса в украинско-польских отношениях нет

Наблюдается тесное военное сотрудничество, что можно назвать "братством по оружию".

Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий считает, что кризиса в польско-украинских отношениях нет.

Об этом он сказал во время конференции "РоSSийская агрессия в Украине. Баланс и перспективы", которая проходила в понедельник в Варшаве, пишет "Укринформ".

"Мы часто слышим в СМИ о кризисе в украинско-польских отношениях, которого нет",- подчеркнул Цихоцкий. Он отметил, что некоторые люди не хотят видеть сколько позитива в отношениях, например, по поддержке Варшавы в восстановлении нормальной жизни на Донбассе. Он обратил внимание, что Польша имеет самое большое после Великобритании представительство в СММ ОБСЕ на Донбассе (более 40 человек). По его словам, Варшава также инвестирует в развитие малого бизнеса на востоке Украины, восстановление разрушенных школ на Донбассе, в частности в Авдеевке.

Цихоцкий подчеркнул, что в польско-украинских отношениях наблюдается тесное военное и военно-техническое сотрудничество, что можно назвать "братством по оружию".

Заместитель главы МИД Польши назвал "многообещающими" перспективы существования общей польско-литовско-украинской бригады (ЛитПолУкрбриг). Он отметил, что подразделения бригады уже дежурили в боевой группе "Вышеградской четверки".

Цихоцкий отметил, что Варшава никогда не согласится на политику "давайте отменим санкции против РоSSии, поскольку они не действуют". Он добавил, что Варшава также никогда не воспримет аргумент о необходимости ослабления давления на РоSSию, поскольку Украина якобы никогда не станет членом ЕС и НАТО.