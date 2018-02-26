Ирак продлил запрет на международные рейсы в Курдистан

Срок ранее введенного запрета на авиарейсы истекал 28 февраля.

Ирак продлил запрет на международные рейсы в Курдистан
Парламент Ирака
Фото: telegraf.com.ua/

Ирак продлил еще на три месяца запрет на международные рейсы в Иракский Курдистан на севере страны.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Информацию о продлении запрета международных рейсов в курдский регион Ирака подтвердило высокопоставленное должностное лицо в аэропорту Эрбиля, столицы Курдистана.

Багдад ввел воздушную блокаду в сентябре 2017 года до 28 февраля после того, как 25 сентября в курдской автономии Ирака прошел референдум о поддержке независимости. Референдум не был признан ни центральным правительством Ирака, ни другими странами.

Напомним, в конце января иракский парламент проголосовал за частичную отмену санкций против Курдистана..


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