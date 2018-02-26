Нардеп Дзензерский оказался должен банкам почти 5 млрд грн

НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование долгов.

Нардеп Дзензерский оказался должен банкам почти 5 млрд грн
Денис Дзензерский
Фото: politrada.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать недекларирование депутатом Верховной Рады Денисом Дзензерским (фракция "Народный фронт") 4,8 млрд гривен долгов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций 2015 и 2016 годов, поданных народным депутатом Украины Дзензерским.

Оказалось, что Дзензерский не указал в декларации финансовые обязательства перед тремя банками на общую сумму 4,8 млрд гривен.

Депутат предоставил НАПК пояснения, в которых не отрицал наличие финобязательств, однако не считал, что их надо декларировать.

Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка на сумму 35 млн гривен, законность оснований приобретения которого не подтвердил.

Напомним, в конце прошлого года суд запретил Дзензерскому выезжать за границу в связи с задолженностью в размере 10,9 млн долларов перед банком "Кредит Днепр".

В июле 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просил генпрокурора Юрия Луценко согласовать представление на привлечение к уголовной ответственности Дениса Дзензерского, однако представление в Раду так и не было подано.

О том, что депутат Верховной Рады, заместитель главы финансового комитета Денис Дзензерский является фигурантом уголовного производства по ст. 366-1 УК, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро, стало известно в марте.

По данным следствия, Дзензерский продолжает заниматься бизнесом и оперативным управлением предприятиями, которые принадлежат ему совместно с отцом Виктором Дзензерским. Бизнес-деятельность депутатов запрещена законодательством.

Дзензерский с отцом владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Народный депутат Денис Дзензерский занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под № 24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.


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