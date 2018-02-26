Нардеп Дзензерский оказался должен банкам почти 5 млрд грн

НАПК просит НАБУ расследовать недекларирование долгов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать недекларирование депутатом Верховной Рады Денисом Дзензерским (фракция "Народный фронт") 4,8 млрд гривен долгов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции утвердило и направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций 2015 и 2016 годов, поданных народным депутатом Украины Дзензерским.

Оказалось, что Дзензерский не указал в декларации финансовые обязательства перед тремя банками на общую сумму 4,8 млрд гривен.

Депутат предоставил НАПК пояснения, в которых не отрицал наличие финобязательств, однако не считал, что их надо декларировать.

Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка на сумму 35 млн гривен, законность оснований приобретения которого не подтвердил.

Напомним, в конце прошлого года суд запретил Дзензерскому выезжать за границу в связи с задолженностью в размере 10,9 млн долларов перед банком "Кредит Днепр".

В июле 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просил генпрокурора Юрия Луценко согласовать представление на привлечение к уголовной ответственности Дениса Дзензерского, однако представление в Раду так и не было подано.

О том, что депутат Верховной Рады, заместитель главы финансового комитета Денис Дзензерский является фигурантом уголовного производства по ст. 366-1 УК, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро, стало известно в марте.

По данным следствия, Дзензерский продолжает заниматься бизнесом и оперативным управлением предприятиями, которые принадлежат ему совместно с отцом Виктором Дзензерским. Бизнес-деятельность депутатов запрещена законодательством.

Дзензерский с отцом владеет холдингом "МНПК Веста", который является крупнейшим производителем и экспортером автомобильных аккумуляторных батарей.

Народный депутат Денис Дзензерский занимает должность заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. В Раду прошел под № 24 списка партии "Народный фронт", которую возглавляет экс-премьер Арсений Яценюк.