Луценко предлагает отобрать у СБУ возможность давления на бизнес на таможне

Гепрокурор озвучил три первоочередных шага, которые должна сделать центральная власть.

Для того, чтобы украинцы почувствовали перемены в стране, а действующая власть обеспечила себе поддержку на предстоящих выборах, необходимо провести большую приватизацию, реальную реформу таможни и обеспечить прорачный доступ к недрам. Такое мнение в интервью LB.ua высказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Президент, его команда - в виде правительства и парламентского большинства - должны сделать еще три грандиозных вещи. Большая приватизация. Потому что около 1800 государственных предприятий остаются главным источником политической, партийной, если хотите, коррупции. Которая питает и партии большинства, и партии меньшинства.

Если мы всерьез говорим о новой стране, я настаиваю на большой приватизации. Конечно, «Нафтогаз», «Турбоатом», еще несколько сотен различных предприятий должны быть государственными. Но я не понимаю, сколько мы будем говорить о борьбе с коррупцией, если все партии назначают партийноориентированих менеджеров на должности в государственном секторе. Даже объявляя конкурсы, сначала продвигали через конкурсы своих, а потом плюнули и назначают и.о. Это откровенный путь коррупции. И это противоречит моему плану новой страны. И общественному плану тоже", - отметил Луценко.

"Вторая позиция - таможня, где теряется не менее трети, а некоторые говорят, что и половина входящих платежей. Да, работать стало намного проще. Но все равно остается огромная коррупция кланов. Более того - государственная коррупция. Говорю прямым текстом. Служба безопасности Украины имеет законное право возбуждать дела, которые не подлежат процессуальному контролю Генпрокуратуры. А тем более проверке внутренних действий контрразведки, и такая возможность, с моей точки зрения, используется для массового давления на бизнес на таможнях при растаможивании", - говорил генпрокурор.

По его словам, это касается всего, кроме спиртового рынка. В прошлом году в этой сфере, убеждает глава ГПУ, "были остановлены любые наезды".

"На данный момент по одному только делу о возможной контрабанде елочных игрушек за 2014 год день таможня получает до 100 поручений осмотра, досмотра любых товаров. Я не знал масштабов этой проблемы. Но в последние месяцы начал изучать ситуацию после победы, скажем, на спиртовом рынке", - рассказал генпрокурор.

"Когда мы освободили этот бизнес от «крыш», оказалось, что они мигрируют дальше. Поэтому решение будет системным. Я обращусь в Кабмин для отмены постановления №341 по 2016 (О внесении изменений в исчерпывающего перечня оснований, при наличии которых может проводиться осмотр (переосвидетельствование) товаров, транспортных средств коммерческого назначения - ред.), которое позволяет разрешает письменные поручения от правоохранительных органов в рамках уголовного производства, оперативно-розыскных или контрразведывательных дел.

В прошлом году были выделены средства на закупку 12 электронных сканеров на таможне. Однако они так и не были закуплены, потому что тендер с тремя мировыми лидерами этого рынка состоялось при участии неизвестной "ОООшки" из Украины, которая затем обжаловала их результат. Знаете почему? Держитесь за кресла. Потому что победитель написал, что он полностью соответствует требованиям, но в части электрического питания, вместо 220 вольт, как было заявлено, написано 220/380. И вот на этом основании Антимонопольный комитет отменил результаты тендера", - добавил генпрокуор.

Третий необходимый, по его мнению шаг, - прозрачный публичный доступ к государственным ресурсам.

"Госгеонедра. Категорически нужны открытые конкурсы на все природные ископаемые. Я признаю свою ошибку, был неправ, когда говорил, что нужен отдельный закон по янтарю. Глупость это все. Добыча янтаря, гранита, нефти, газа - все то же самое. Должна быть честная оценка запасов. Открытый тендер на лицензию. Его можно приобрести частная, коммунальная, государственная структура", - резюмировал Луценко.

Пр этом он прдположил, что Верховная Рада можетпровест эт решения до мая-юиня.