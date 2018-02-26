США не снимут санкции против РФ до возвращения Крыма
Санкции США против РоSSийской Федерации останутся до тех пор, пока Крым не возвратится под суверенитет Украины, напоминает посол США в Украине Мари Йованович.
«Наша позиция очень чёткая — Крым является Украиной и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до того момента, пока Украина не возьмёт под свой контроль Крым», заявила М.Йованович на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в понедельник в Киеве, передает
Она подчеркнула, что вопрос деоккупации Крыма остаётся в повестке дня США и международных организаций, в том числе ООН. «США никогда не признают временную оккупацию Крыма, а санкции останутся пока россияне не покинут полуостров», — подчеркнула посол.
По словам М.Йованович, США продолжат работать с Украиной, с другими международными партнерами и «территориальная целостность Украины будет восстановлена».
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Политика
26.02.2018 13:30