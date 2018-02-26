США не снимут санкции против РФ до возвращения Крыма

Санкции США против РоSSийской Федерации останутся до тех пор, пока Крым не возвратится под суверенитет Украины, напоминает посол США в Украине Мари Йованович.

«Наша позиция очень чёткая — Крым является Украиной и санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до того момента, пока Украина не возьмёт под свой контроль Крым», заявила М.Йованович на международном форуме «Оккупированный полуостров: четыре года сопротивления» в понедельник в Киеве , передает Интерфакс-Украина.

Она подчеркнула, что вопрос деоккупации Крыма остаётся в повестке дня США и международных организаций, в том числе ООН . «США никогда не признают временную оккупацию Крыма, а санкции останутся пока россияне не покинут полуостров», — подчеркнула посол.