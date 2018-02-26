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Суд отказался ужесточить меру пресечения Труханову САП просила арест с альтернативой 50 млн грн залога. Фото: Макс Требухов Апелляционный суд Киева отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в просьбе ужесточить меру пресечения в виде личной поруки мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом сообщает корреспондент LB.ua. Прокуроры просили арестовать Труханова с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн, но суд оставил решение Соломенского райсуда Киева без изменений. Напомним, 15 февраля мэру Одессы Труханову, который подозревается в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением при покупке горсоветом помещения завода "Краян", Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде личной поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова. Позже суд арестовал имущество Труханова, указанное в его декларации.

LB.ua

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