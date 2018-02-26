Активисты роSSийской оппозиции провели пикет у "дачи" дочери Путина во Франции

По меньшей мере два дома во француском Биаррице принадлежат семье Путина.

Активисты роSSийской оппозиции 23 февраля прикрепили плакаты к воротам особняка в Биаррице (Франция), который они назвали "дачей дочери президента Владимира Путина" Екатерины Тихоновой, и провели у ворот акцию.

Видеозапись пикета выложил в интернет активист Константин Зеленин.

По его словам, предполагалось участие в акции французских анархистов, которых он предпочел бы не снимать из уважения к их праву на тайну частной жизни. На плакатах на воротах резиденции были надписи по-русски и по-французски, например, "Воры и палачи - вон из Биаррица", требование освободить роSSийских анархистов, призывы бойкотировать президентские выборы в РоSSии.

По меньшей мере два дома в Биаррице принадлежат семье президента РФ Владимира Путина, сообщила летом 2017 года журналу Time заммэра города Джоселин Кастаньед. По ее словам, один из этих домов принадлежит Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году. Кастаньед также сообщила о регулярных приездах в Биарриц родственников роSSийсского лидера. По ее словам, нет оснований подозревать, что эту недвижимость они купили незаконно, поскольку все иностранные инвесторы при покупке домов проходят через одинаковые проверки. Почетный консул РФ в городе Александр де Миллер де Ла Серда подтвердил, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц "на воды", как до, так и после развода.