Активисты роSSийской оппозиции провели пикет у "дачи" дочери Путина во Франции

По меньшей мере два дома во француском Биаррице принадлежат семье Путина.

Активисты роSSийской оппозиции 23 февраля прикрепили плакаты к воротам особняка в Биаррице (Франция), который они назвали "дачей дочери президента Владимира Путина" Екатерины Тихоновой, и провели у ворот акцию.

Видеозапись пикета выложил в интернет активист Константин Зеленин.

По его словам, предполагалось участие в акции французских анархистов, которых он предпочел бы не снимать из уважения к их праву на тайну частной жизни. На плакатах на воротах резиденции были надписи по-русски и по-французски, например, "Воры и палачи - вон из Биаррица", требование освободить роSSийских анархистов, призывы бойкотировать президентские выборы в РоSSии.

По меньшей мере два дома в Биаррице принадлежат семье президента РФ Владимира Путина, сообщила летом 2017 года журналу Time заммэра города Джоселин Кастаньед. По ее словам, один из этих домов принадлежит Кириллу Шамалову, который купил его в 2012 году. Кастаньед также сообщила о регулярных приездах в Биарриц родственников роSSийсского лидера. По ее словам, нет оснований подозревать, что эту недвижимость они купили незаконно, поскольку все иностранные инвесторы при покупке домов проходят через одинаковые проверки. Почетный консул РФ в городе Александр де Миллер де Ла Серда подтвердил, что бывшая жена президента Людмила Путина почти каждый год приезжала в Биарриц "на воды", как до, так и после развода.

О том, что Тихонова приходится Путину дочерью, писали агентства Reuters и Bloomberg. Сам Путин не подтверждал это, но и не опровергал. В ноябре 2017 года вице-президент Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WRRC) по юридическим вопросам Манфред Мохаб подтвердил Reuters, что Тихонова - младшая дочь президента РФ. Позже он опроверг свои слова. В январе 2018 года Bloomberg сообщил о разводе дочери Путина.


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