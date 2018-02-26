Суд арестовал имущество Труханова

Арестованы дом и квартира мэра Одессы.

Соломенский райсуд Киева арестовал имущество мэра Одессы Геннадия Труханова и его первого заместителя Павла Вугельмана.

Как пишет издание INSIDER, соответствующее решение было принято судом "несколько дней назад".

Речь идет о всем имуществе Труханова и Вугельмана, указанном ими в электронных декларациях, кроме 200 тысяч гривен наличными, которые Труханов задекларировал по состоянию на 1 апреля 2017 года.

Согласно декларации за 2016 год, Труханов обладает немногочисленными состоянием и объектами недвижимости. В частности, он записал на себя дом площадью 73,4 кв. м и квартиру площадью 131,8 кв. м.

Основная часть состояния мэра переписана на его семью. Члены семьи мэра (мать и дочь) обладают земельными участками 681 кв. м и 26 970 кв. м, жилыми домами 179 кв. м и 45,7 кв. м.

В свою очередь Павел Вугельман владеет квартирой площадью 39 кв. м. и Mercedes-Benz S-класса 2006 года выпуска. На его жену записан Range Rover Sport 2015 года выпуска.

Напомним, 15 февраля мэра Одессы Геннадия Труханова отпустили на поруки народного депутата от БПП Дмитрия Голубова. В тот же день суд отпустил заместителя Труханова Павла Вугельмана на поруки двух народных депутатов.

Утром 14 февраля Труханов был задержан правоохранителями в аэропорту "Борисполь", куда он прибыл рейсом из Польши . Чуть позже в "Борисполе" был задержан заместитель Труханова Павел Вугельман.

13 февраля сотрудники НАБУ разнесли по местам жительства и работы Труханову и еще четырем чиновникам одесской мэрии подозрения по делу завода "Краян".

НАБУ расследует махинации с покупкой Одесской мэрией многоэтажки за 185 миллионов гривен для размещения в этом здании "Евромерии".

Установлено, что изначально дом в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод Краян" был продан за 4 миллиона гривен, а через несколько месяцев его приобрела по резко завышенной цене Одесская мэрия. В декабре 2016 года следователи НАБУ инициировали наложение ареста на счета компании- продавца "Девелопмент элит".