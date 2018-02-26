В Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагами
В Кривом Роге полиция возбудила уголовное производство из-за использования красных флагов военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов.
Об этом "Радио Свобода" 26 февраля сообщили в Криворожской городской полиции.
Дело открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).
Уголовное производство расследует городской отдел полиции.
22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях 74-летия освобождения города от немецких оккупантов были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов о декоммунизации.
В МВД сообщили, что по этому факту назначили служебную проверку.
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Политика
26.02.2018 12:53