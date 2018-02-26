В Кривом Роге возбудили дело из-за марша Нацгвардии с красными флагами

В Кривом Роге полиция возбудила уголовное производство из-за использования красных флагов военнослужащими Национальной гвардии Украины на мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов.

Об этом "Радио Свобода" 26 февраля сообщили в Криворожской городской полиции.

Дело открыто по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов).

Уголовное производство расследует городской отдел полиции.

22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях 74-летия освобождения города от немецких оккупантов были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов о декоммунизации.