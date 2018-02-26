Жителя Санкт-Петербурга арестовали на 25 суток за надувную утку в окне

Все ходатайства защиты активисты суд отклонил.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 25 суток активиста движения "Весна" Артема Гончаренко, который в день "забастовки избирателей" 28 января выставил в окне большую надувную утку.

О привлечении активиста к административной ответственности сообщил Telegram-канал пресс-службы петербургских судов.

Смольнинский районный суд признал Гончаренко виновным в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Все ходатайства защиты активисты суд отклонил, сообщила "Медиазоне" юрист "Открытой РоSSии" Анастасия Буракова, которая представляла интересы Гончаренко.

"Активисту вменили нарушение при участии в акции в поддержку Алексея Навального 28 января, во время которой Гончаренко демонстрировал надувного утенка из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры, где проходила акция", - сообщил "Интерфаксу" федеральный координатор движения "Весна" от Петербурга Богдан Литвин.

Гончаренко задержали накануне, 25 февраля. Как писал "ОВД-Инфо", причиной стал "перформанс с уточкой".

Утка является одним из символов расследования ФБК "Он вам не Димон" о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве. Согласно расследованию, в резиденции в Плесе, которой пользуется глава кабинета министров, есть отдельный домик для утки.

28 января по призыву Навального в РоSSии прошли акции в поддержку "забастовки избирателей" 18 марта. Оппозиционер призвал своих сторонников не ходить голосовать и пообещал проследить, чтобы не было фальсификации явки. Акции в Москве и Петербурге не были согласованы.

Напомним, что в июне 2017 года полиция Петербурга признала желтую игрушечную утку средством агитации.