В Словакии убит журналист-расследователь

Словакия "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста".

В Словакии убит 27-летний журналист-расследователь Ян Куцьяк. Начальник полиции Словакии Тибор Гаспар сообщил, что Куцьяк и его подруга были найдены мертвыми вечером 25 февраля в их доме в городе Велка-Мака, в 65 километрах к востоку от Братиславы.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Гаспар сообщил, что убийство "скорее всего, связано с проводившимися Куцьяком расследованиями". Словакия "никогда не сталкивалась с таким беспрецедентным нападением на журналиста", - сказал полицейский представитель.

Куцьяк работал в редакции сайта Aktuality.sk. Его последняя статья, опубликованная 9 февраля, посвящена подозрениям в налоговом мошенничестве, связанном с роскошным жилым комплексом в Братиславе. Этот случай вызвал общественные протесты: гражданские активисты в минувшем году добивались отставки министра внутренних дел Словакии Роберта Калинака в связи с его возможными деловыми отношениями с застройщиком. Оба они отрицают обвинения в свой адрес.

Напомним, в прошлом году на Мальте произошло громкое убийство журналистки Дафны Каруаны Галисии, которая занималась антикоррупционными расследованиями, в том числе связанными с "панамским досье". По обвинению в убийстве были арестованы три человека.