Парубий: Гонтарева отчитается в Раде 1 марта

"Это предусмотрено действующим законодательством".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что глава Национального банка Виктория Гонтарева, которая еще 10 апреля 2017 года подала в отставку, но так и не была уволена, придет в парламент для отчета 1 марта.

На брифинге в понедельник Парубий напомнил, что по закону парламент должен заслушать отчет действующего руководителя НБУ перед тем, как рассмотреть кандидатуру нового. "Это предусмотрено действующим законодательством, конечно, предусмотрен и отчет, и назначение. Сегодня будут происходить заседания всех фракций, и я надеюсь, там пройдет уже окончательное обсуждение этого вопроса", - заявил Парубий.

Он выразил надежду на то, что фракции парламента найдут консенсус в вопросе назначения и.о. председателя правления Нацбанка Якова Смолия на должность главы центрального банка.

При этом уже три оппозиционные фракции - "Батькивщина", "Оппоблок" и "Радикальная партия" - уже заявили, что не намерены поддерживать кандидатуру Смолия.

Напомним, Яков Смолий работает заместителем главы НБУ с апреля 2014 года. Весной 2017 года он де-факто возглавил НБУ в связи с уходом Гонтаревой в отставку. В июне 2017 года Смолий в интервью LB.ua сказал, что намерен сохранить курс, который был взят при Гонтаревой.

В январе 2018 года президент Петр Порошенко внес его кандидатуру на должность главы НБУ, а 5 февраля комитет Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности к принял решение рекомендовать парламенту уволить Гонтареву и назначить вместо нее Смолия.