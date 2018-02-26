Полиция раскрыла покушение на молдавского политика Плахотнюка

Четыре участника ОПГ также причастны к ряду других преступлений на территории Украины.

Правоохранители завершили расследование покушения на убийство бывшего первого вице-спикера Молдовы, олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что на территории двух стран одновременно прошли задержания заказчиков, исполнителей, соисполнителей и пособников убийства. В Киеве правоохранители задержали организатора преступления - лидера организованной преступной группировки, участники которой подозревались в совершении и других тяжких преступлений на территории Украины.

Правоохранители установили, что в 2015 году 45-летний уроженец Таджикистана организовал банду для совершения разбойных нападений с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов. На их счету - похищения и незаконное лишение свободы предпринимателя в стлице. Также полицейские установили причастность участников ОПГ к разбойному нападению и умышленному убийству фермера в Киевской области.

За организацию и заказ убийства Плахотнюка злоумышленники должны были получить 200 тыс. долларов США .

Кроме организатора, также были задержаны и трое участников банды - киевляне 1984, 1994 и 1993 годов рождения. Полицейские провели у подозреваемых санкционированные обыски, в ходе которых было обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, а также оружие, с помощью которого члены банды пытались совершить убийство политика.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В отношении четверых членов ОПГ завершено досудебное расследование. Им грозит уголовная ответственность по нескольким статьям УК: бандитизм, незаконное лишение свободы или похищение человека, умышленное убийство из корыстных мотивов, совершенное по предварительному сговору группой лиц, кража, покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, с корыстных мотивов, по заказу, по предварительному сговору группой лиц, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, контрабанда, незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Им может грозить пожизненное лишение свободы.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в апреле прошлого года глава МВД Арсен Аваков сообщил о предотвращении убийства молдавского политика Плахотнюка.

Плахотнюк считается одним из самых влиятельных людей в Молдове. Занимал должность первого вице-председателя парламента Республики Молдова с 30 декабря 2010 года по 15 февраля 2013 года и был депутатом парламента Республики Молдова два срока: декабрь 2010 – октябрь 2013 и декабрь 2014 – 30 июля 2015 года.

В начале 2016 года он мог стать премьер-министром, но его кандидатура была отвергнута президентом Николаем Тимофти из-за подозрений в несоответствии необходимым критериям неподкупности.